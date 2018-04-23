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ضبط 6 أطنان دقيق وأسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 23 أبريل 2018 12:01 م
ضبط 6 أطنان دقيق وأسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن المحافظة، حملة موسعة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "أ. ر. أ"، 43 سنة، صاحب مخزن مبيدات وبذور زراعية فى بندر كفر الدوار، لحيازة وتخزين كميات من البذور والمبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إذ ضُبط بحوزته 855  عبوة بذور ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

كما ضبطت الحملة "م. ب. م"، 38 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية فى وادى النطرون، لتجميعه كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام الحيازات، لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 4 أطنان و500 كيلو جرام أسمدة مدعمة، وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط  "س. م. أ"، 53 سنة، صاحبة مخبز بلدى بمدينة المحمودية، لتجميعها عدد من البطاقات التموينية الذكية بغرض التلاعب فى المقررات التموينية، وضُبط بحوزتها 256 بطاقة.

وضبطت الحملة كذلك "ف. ج"، 39 سنة، سائق سيارة نقل، لتجميعه كميات من الدقيق البلدى المدعم والمحظور تداوله فى الأسواق، لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، إذ ضُبط بحوزته طن و750 كيلو جراما من الدقيق المدعم، وضبطت الحملة أيضا "أ. ع. م"، 42 سنة، صاحب مخبز بلدى بمركز بدر، لتجميعه كميات من الدقيق المدعم والمحظور تداوله بالأسواق، لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته 300 كيلو جرام دقيق مدعم، فتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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