ضبط أعلاف مجهولة المصدر وتحرير محاضر تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

ضبط أعلاف مجهولة المصدر وتحرير محاضر تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفيةالإثنين، 23 أبريل 2018 11:14 ص
اعلاف - ارشيفية
إضافة تعليق
شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة .
وأسفرت الحملة، عن ضبط 5 طن أعلاف مجهولة المصدر، و3 طن ملح طعام مجهول المصدر بمركز منوف.
كما تم، تحرير 20 محضر نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير7 محاضر مواصفات، و4 محاضر صرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، و12 توقف عن الإنتاج بدون إذن.
إضافة تعليق
مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير
"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة