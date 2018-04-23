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ضبط أعلاف مجهولة المصدر وتحرير محاضر تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الإثنين، 23 أبريل 2018 11:14 ص
ضبط أعلاف مجهولة المصدر وتحرير محاضر تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية اعلاف - ارشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة، برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة .
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط 5 طن أعلاف مجهولة المصدر، و3 طن ملح طعام مجهول المصدر بمركز منوف.
 
كما تم، تحرير 20 محضر نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير7 محاضر مواصفات، و4 محاضر صرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، و12 توقف عن الإنتاج بدون إذن.
 
 
 

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