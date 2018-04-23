صور..وزير القوى العاملة يسلم 1175 مواطن من العمالة الغير منتظمة شهادة أمان







الدقهلية شريف الديب

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، 1175 مواطن من العمالة الغير منتظمة ، شهادة أمان بمحافظة الدقهلية.

أرسل الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، و محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإطلاقه مبادرة حصر ومسانده ورعاية العمالة الغير منتظمة على مستوى الجمهورية، بمشاركة كافة أجهزة الدولة وجميع الجهات فى المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الدقهلية، ووزير القوى العاملة، احتفاليه تسليم شهادة "أمان" للعمالة الغير منتظمة من ابناء الدقهلية والتى أقيمت بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة.

وأوضح الشعراوي، أن مبادرة الرئيس كانت دافعاً قوياً لوجود آليه فعالة يمكن من خلالها تقديم الرعاية والمساعدة للعمالة الغير منتظمة وتأمين مستقبلها من خلال شهاده "أمان"، مشيراً إلى أن إجمالى من تم استفادتهم على مستوى الدقهلية وتسلموا الشهادات اليوم 1175 مواطن من العمالة الغير منتظمة.

وثمن المحافظ، جهود أى صاحب عمل وطنى أصيل يبادر بمشاركته فى تحمل تكلفة شهادة "أمان" للعمالة الغير منتظمة مشاركه مع الدولة، مؤكداً بان تلك هى أبهى صور العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

وقال سعفان، انه سيتم الإعلان خلال شهور قليله قريبا عن خطة شامله لتقديم حزمة رعاية متكاملة للعمالة الغير منتظمة على مستوى الجمهورية بعد أن يتم الانتهاء من الحصر الشامل لهم فى كل المحافظات، مضيفاً أن الخطة ستتضمن آليات لتشغيل تلك العمالة وآليات لعمل معاشات لهم وآليات لعمل تامين صحى.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن إجمالى من تم حصرهم خلال 6 شهور منذ إعلان مبادرة الرئيس على مستوى الجمهورية يقارب 2 مليون حالة عماله غير منتظمة، مضيفاً أن الدقهلية تعد من أولى المحافظات فى عدد من تم استفادتهم من شهاده "أمان".

وثمن سعفان، جهود محافظ الدقهلية، ورجال مديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هذه النتائج المشرفة التى تؤكد النشاط والحيوية والجدية بالمحافظة فى هذا الاتجاه، وهنأ وزير القوى العاملة، محافظ الدقهلية، جموع العمالة حضور الاحتفالية وجميع العاملين بمناسبه قرب الاحتفال بعيد العمال وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفى نهاية الاحتفالية سلم وزير القوى العاملة، محافظ الدقهلية، العمالة الغير منتظمة الذين تم تسجيلهم فى برنامج شهادات "أمان" الخاصة بهم، وتبادل محافظ الدقهلية، وزير القوى العاملة، وكيل وزارة القوى العاملة، الدروع تأكيدا للتعاون والتنسيق المستمر من اجل تقديم الرعاية والعناية للعمالة المختلفة بالمحافظة، وتقديرا لتميز محافظه الدقهلية فى برنامج شهادات "أمان" على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفالية أحمد القللى، وكيل وزاره القوى العاملة، اللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، القيادات التنفيذية وكلاء الوزارة، مديرى مديريات الخدمات، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، مسئولى الشركات التى تم تسجيل عمالها فى برنامج شهادات "أمان" وجمع كبير من أسر العمالة الغير منتظمة من ابناء المحافظة.



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة