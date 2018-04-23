صور.. محافظ الغربية يستقبل طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى

صور.. محافظ الغربية يستقبل طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرىالإثنين، 23 أبريل 2018 01:42 م
محافظ الغربية يستقبل طلاب من مدرسة التربية الفكرية
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بمكتبه بالديوان العام وفد من طلاب مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى لتكريمهم نظرا لتميز المدرسة فى تنمية مواهب الطلاب.
وخلال اللقاء قدم محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على العمل بالمدرسة لاهتمامهم بتنمية قدرات الطلاب للوصول بهم إلى التميز،مؤكدا على تقديمه كل سبل الرعاية للموهوبين والمتميزين من أبناء المحافظة،وحضر اللقاء الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب.
طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى
طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى
طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى
طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى
طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى
طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى
طلاب من مدرسة التربية الفكرية بالمحلة الكبرى
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