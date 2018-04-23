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صور..فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد برصاص الإحتلال الاسرائيلى فى خان يونس

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:09 م
صور..فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد برصاص الإحتلال الاسرائيلى فى خان يونس تشييع جثمان شاب فلسطينى


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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شيع آلاف الفلسطينين اليوم الاثنين، جثمان شاب فلسطينى يبلغ 18 عاما جنوب قطاع غزة، والذى استشهد متأثرا بجراحه حيث أصيب برصاصة فى الرأس من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى اشتباك بخان يونس 6 أبريل الماضى.

وشارك فى الجنازة أهالى الطفلة وأقاربها ورددوا هتافات معادية للاحتلال الإسرائيلى مطالبين المجتمع الدولى بضروة التتحقيق فى هذه الانتهاكات.

ومن جانبه، أعلن مسئول فلسطينى كبير، السبت الماضى، أن الرئيس محمود عباس طلب من ممثل السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة رياض منصور التوجه لدى المنظمة الدولية ومجلس الامن للمطالبة بتوفير حماية للشعب الفلسطينى بعد احداث قطاع غزة الأخيرة.

وقتل 38 فلسطينيا منذ أواخر مارس بينهم 4 أطفال برصاص القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات التى يقومون بها منذ 3 أسابيع على طول الحدود بين غزة وإسرائيل فى إطار "مسيرة العودة الكبرى".

بكاء أقارب الفتاة
بكاء أقارب الفتاة

 

تشييع جثمان الفتاة
تشييع جثمان الفتاة

 

جانب من جثمان الشاب
جانب من جثمان الشاب

 

الشاب الفلسطينى الشهيد
الشاب الفلسطينى الشهيد

 

بكاء والدة الشاب
بكاء والدة الشاب

 

جانب من بكاء والدة الشاب
جانب من بكاء والدة الشاب

 

أقارب الشهيد يودعونه
أقارب الشهيد يودعونه

 

جانب من توديع أقارب الشهيد
جانب من توديع أقارب الشهيد

 

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

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