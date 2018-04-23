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صور.. ضبط 40 قضية تموينية فى حمله على أسواق مدينة المراغة بسوهاج

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:43 م
صور.. ضبط 40 قضية تموينية فى حمله على أسواق مدينة المراغة بسوهاج حملات تموينية على أسواق المراغة


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن قيام حملة على أسواق ومخابز مدينة المراغة حيث تم ضبط 40 قضية تموينية، والإحالة إلى النيابة لاتخاذ اللازم، وأن تلك الحملات تهدف لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وأوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، فى بيان إنه تم ضبط صاحب مخبز سياحى يستغل الدقيق البلدى المدعم فى تشغيل المخبز وبيع الرغيف الواحد بسعر 50 قرشا للرغيف محققا من وراء ذلك أرباحا بدون وجه حق، حيث تم ضبط 16 جوالا زنة الجوال الواحد 50 كيلوجراما، وتم تحرير محضرا بذلك والاحالة الى النيابة العامة.

كما تم ضبط 21 مخالفة صحية داخل بعض المطاعم ومحلات للبيع المواد الغذائية وتم مصادرة السلع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها، وتم تحرير 11 محضرا تموينيا لبعض التجار لعدم الالتزام بالتسعيرة وإعلان السعر فى مكان واضح للجمهور وتم تحرير 7 محاضر مزاولة مهن بدون ترخيص، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأضاف شريف عن تنفيذ توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات التموينية بأنحاء المحافظة مع اقتراب شهر رمضان وضبط الأسعار ومنع الغش التجارى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبطها، وذلك بالتنسيق لجنة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومدير التفتيش المالى والإدارى بالوحدة ومسئولى مكتب تموين المراغة ومراقب الصحة ومسئول مكتب العمل ومسئول الإشغالات.

 

 

حملات تموينية مكبرة بالمراغة (1)
حملات تموينية مكبرة بالمراغة 

 

حملات تموينية مكبرة بالمراغة (2)
حملات تموينية مكبرة بالمراغة 

 

حملات تموينية مكبرة بالمراغة (4)
حملات تموينية مكبرة بالمراغة 

 

حملات تموينية مكبرة بالمراغة (5)
حملات تموينية مكبرة بالمراغة 

 

حملات تموينية مكبرة بالمراغة (8)
حملات تموينية مكبرة بالمراغة 

 

حملات تموينية مكبرة بالمراغة (10)
حملات تموينية مكبرة بالمراغة
 
حملات تموينية مكبرة بالمراغة (11)
حملات تموينية مكبرة بالمراغة

 


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