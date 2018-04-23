صور .. سحب 774 عينة للكشف عن فيروس سى فى قافلة لجامعة المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

نظمت إدارة القوافل قافلة طبية بالتعاون مع معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ، وذلك في إطار الحملة القومية للقضاء على فيروس c ، وحملة معهد الكبد نحو قرية خالية من فيروس سي إلي قرية مجريا مركز اشمون.

جائت الندوة تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على القوافل و الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي ، و الدكتور سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي.

وتمكنت القافلة من سحب 774 عينة منها 446 عينة كبار و 328 اطفال وشارك بها الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي، والدكتورة إيناس ماجد معاذ ، والدكتورة سنية على سليمان.