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صور .. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة ببورسعيد

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:52 م
صور .. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وأعمال النظافة ببورسعيد جانب من الحملة


بورسعيد – محمد فرج
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شهدت اليوم أحياء العرب والضواحى والمناخ ومجلس مدينة بورفؤاد حملات مكثفة لمتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بنهر الطريق وإزالة كافة الإشغالات إستجابة للمواطنين. 

ففى حى العرب قام  باسم عمر  رئيس حى العرب بالمرور والمتابعة على أعمال النظافة اليومية بجميع مناطق الحى للاطمئنان على مستوى النظافة بنطاق الحى بجانب حصر الإشغالات للقيام بإزالتها والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم وضع أية إشغالات بالطريق العام.

وفى حى الضواحى قامت الجهات المعنية بحمله لإزاله البردرورات والقوائم الحديديه من أمام مداخل العمارات وشوارع منطقه الإسراء ورفع تجمعات القمامه والمخلفات بمنطقه سوق السلام الجديد وبمنطقه بنك الإسكان ومنطقه شباب الخريجيين و الرحاب.

كما قام الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ  بأعمال معالجة ووضع دقشوم بإمتداد شارعى العبور وأسوان بعد إزالة سوق الموبيليا المستعملة  مع إستمرار أعمال النظافة فضلا عن إعمال إدارة الكهرباء بصيانة شاملة لإعمدة الإضاءة العامة بنطاق بمنطقة مساكن الكويت بجوار قصر الثقافة ومنطقة بلوكات ناصر وشارع الصباحبجانب  التجميل ودهان البلدورات بنطاق ورفع القمامة  خلال من  العمالة والمعدات الخاصة بالحى ومتابعة إدارة  تحسينالبيئة  .

وفى بورفؤاد إستجاب عبد الحكيم القاضى رئيس مجلس المدينة  لشكوى المواطنين بشأن المنطقة المحيطة بسور الجبانة وأصدرتعليمات  لإدارة تحسين البيئة بسرعة نظافة المنطقة وإزالة أسباب الشكوى و تجريف المنطقة ورفع المخلفات بمعدات الجراجّ .

 

1 (1)أعمال صيانة الطرق فى بورسعيد

 

1 (2)
حملة لإزالة الإشغالات

 

1 (3)
حملة الأحياء لإصلاح الطرق

 

1 (4)تمهيد الطرق ببورسعيد
 
1 (5)
حملة الأحياء فى بورسعيد

 

1 (6)
دهان أرصفة الشوارع

 

 

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