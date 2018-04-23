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صور.. افتتاح أول متحف للفن الفلسطينى بالولايات المتحدة الأمريكية

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:54 م
صور.. افتتاح أول متحف للفن الفلسطينى بالولايات المتحدة الأمريكية متحف الفن الفلسطينى بالولايات المتحدة الأمريكية


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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افتُتح اليوم الاثنين، متحف الفن الفلسطينى فى ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر أول متحف مخصص للفن الفلسطينى.

ويضم المتحف صورا معلقة على الحائط للحياة فى فلسطين قبل النكبة، وأوراقًا ثبوتية قديمة صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

ويوجد بالمتحف لوحاتٍ فنيةً مختلفةً تعبر عما بداخل الفنانيين الفلسطينيين وغيرهم ممن يعيشون في بلدان مختلفة حول العالم، كما يوجد مطرزات خيطت بأيادى النساء الفلسطينيات، ومنحوتات شكلت بأيدى غيرهن، وغرفة أخيرة تعقد فيها ندواتٌ ومناقشاتٌ لكتبٍ فلسطينية أو كتبٍ لها علاقة بالقضية والتاريخ والحضارة.

فيصل صالح صاحب فكرة المتحف ومؤسسه، أكد أن هذا المتحف للفسطينيين أولًا، ليجدوا مكانًا خارج الوطن يعبِّر عنهم ويفتخرون به، وللأمريكيين ثانيًا، حتى يتعرفوا على شكل آخر لفلسطين غيرَ السياسى، ففكرة هذا المتحف هى جمع التاريخ والحضارة والفن الفلسطينى فى مكان واحد يمكن للأمريكيين من خلاله التعرّف على فلسطين التى لا يرونها بالعادة. 

جانب من المتحف
جانب من المتحف

 

متحف الفن الفلسطينى
متحف الفن الفلسطينى

 

جانب من اللوحات بالمتحف
جانب من اللوحات بالمتحف

 

لوحات متحف الفن الفلسطينى
لوحات متحف الفن الفلسطينى

 

سيدات فلسطينيات داخل المتحف
سيدات فلسطينيات داخل المتحف

 

جانب من زوار المتحف
جانب من زوار المتحف

 

زوار متحف الفن الفلسطينى
زوار متحف الفن الفلسطينى

 

جانب من اللوحات
جانب من اللوحات

 

فيصل صالح مؤسس متحف الفن الفلسطينى
فيصل صالح مؤسس متحف الفن الفلسطينى

 

إحدى زائرات متحف الفن الفلسطينى
إحدى زائرات متحف الفن الفلسطينى

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