صور .. إنطلاق فاعليات المؤتمر الدولى السادس بنوعية أشمون بجامعة المنوفية







المنوفية – محمود شاكر

إنطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى السادس لكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية والمقام تحت عنوان " توجهات إستراتيجية فى التعليم النوعى ومتطلبات سوق العمل " تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور عادل السيد مبارك والدكتور أحمد فرج القاصد والدكتور عبد الرحمن قرمان المؤتمر، وبرئاسة الدكتورة حنان حسنى يشار عميد الكلية ورئيسة المؤتمر .

وأكدت الدكتورة حنان يشار عميد الكلية، فى بيان لها اليوم أن فاعليات المؤتمر تستمر على مدار اليوم وغدا الثلاثاء، وتشمل إفتتاح المعارض والورش الفنية، ثم الجلسة الافتتاحية بمدرج الحضارة بالكلية والتى تشمل السلام الجمهورى وتلاوة أيات من القرءان الكريم وعرض فيلم تسجيلى وكلمات لكل من الدكتورة غادة محمد حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وكلمة الدكتورة حنان يشار عميدة الكلية وكلمة الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلمة الدكتور أحمد فردج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وكلمة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ثم كلمة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية .

وأضافت يشار، أنه تقدم للمؤتمر 61 بحث و10 معارض وستناقش على هامش المؤتمرعدة موضوعات وأوراق عمل هامة منها ورقة عمل بعنوان ثقافة الحوار ودور الجامعة فى تعزيزها لدى الطلاب إعداد الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية جامعة المنوفية،وورشة عمل حول" دور الفن فى تنمية الصناعات الصغيرة " إعداد الدكتور على خفيف أستاذ الطباعة وعميد كلية الفنون التطبيقية سابقا جامعة حلوان.

وأشارت يشار إلى أن المؤتمر سيتضمن أيضا ندوة بعنوان " مستحدثات تكنولوجيا التعليم " يديرها الدكتور محمد عطية خميس والدكتور عبد العزيز طلبة خميس والدكتور عمرو جلال والدكتور محمد أحمد فرج والدكتور محمد زيدان عبد الحميد، كما ينظم قسم التربية الموسيقية برئاسة الدكتورة دينا شاكر ندوة بعنوان " الموسيقى بين العقل والوجدان " ويحاضر فيها الدكتور جيرمين برسوم الأستاذ بقسم الأداء شعبة البيانو كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان وندوة بعنوان " الصناعات الابداعية فى سيوة والمنوفية " تديرها الدكتورة حنان يشار والدكتورة هبة عاصم الدسوقى .

وتابعت يشار أن المؤتمر سيتضمن ندوة بعنوان " خريج المسرح بالنوعيات والفرص المتاحة بسوق العمل " يحاضر فيها الدكتورة رانيا فتح الله والفنان أحمد صيام والدكتور مصطفى حشيش، وتختتم فعاليات اليوم الأول بحفل موسيقى بقرية الياسمين يشمل عروض فنية وابتهالات دينية بمشاركة الاعلامى سعيد أحمد خضر وطلبة الكلية والعديد من الفقرات الفنية ويشمل برنامج حفل قسم التربية الموسيقية المقام على هامش المؤتمر " في قلبي غرام " غناء محمد حسام حاجة غريبة دويتو رحمة يحي حماد و أحمد الجندي، و" شباكنا ستايره حرير" غناء بسنت سمير زكريا، و"القلب يعشق ومصر قالت" غناء الموهوب يوسف علي منير، " من حبي فيك يا جاري وفي يوم وليلة وألف ليلة وليلة "غناء الدكتورة ليلى بيومي إشراف المايسترو الدكتور عبد الحميد عامر إيقاع حركي أداء طالبات قسم التربية الموسيقية وإشراف الدكتورة رانيا حامد ستاند آب كوميدي كلية التربية النوعية إسلام وعبد الرحمن إشراف عام دينا شاكر قائم بعمل رئيس قسم التربية الموسيقية .

الحضور في المؤتمر



المشاركين في المؤتمر



جانب من الحضور



جانب من المشاركين



فاعليات المؤتمر