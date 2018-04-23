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سفر وعودة 1251 مصريا وليبيا و 251 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الإثنين، 23 أبريل 2018 03:59 م
سفر وعودة 1251 مصريا وليبيا و 251 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1251 مصريا وليبيا و251 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1008 إلى الجانب الليبي، بينهم 282 مصريا و 726 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 243 بينهم 213 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 30 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 394 ألف و9 مصريين.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 140 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 111 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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