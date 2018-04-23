رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير الحمام الأوليمبى والمحافظة عليه

رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير الحمام الأوليمبى والمحافظة عليهالإثنين، 23 أبريل 2018 10:21 ص
رئيس مدينة الأقصر يبحث تطوير الحمام الأوليمبى
إضافة تعليق
عقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، الإجتماع الأول مع مجلس الأمناء بمقر حمام السباحة الأوليمبى لإيجاد كافة الحلول المناسبة لتطويره والحفاظ عليه، وذلك بعد ما تم تشكيلة من قبل الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، واستعرض اللقاء الموقف الراهن الخاص بعملية تطوير حمام السباحة، ومن خلاله تم مناقشة جدول الأعمال المطروحة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية.
وطالب العميد أيمن الشريف، بتقصى الحقائق حول المشكلات التى يعانى منها حمام السباحة وتقديم تقرير تفصيلى حولها لتفادى تلك المشكلات فى المستقبل، لافتاً إلى أنه يجب علينا متابعة أعمال تطويرة، وتقديم كل الدعم لهذا الصرح العظيم، ليظهر دائماً بالشكل الذى يليق به كرمز لنا، مؤكداً أن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر لن يبخل بأى دعم للنهوض بمستوى الخدمات الرياضية المقدمة لأهالى الأقصر.
وحضر الإجتماع أعضاء مجلس الأمناء منهم حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وصلاح هاشم ، ورحمى حجازى رئيس مجلس إدارة نادى الأقصر الرياضى.
إضافة تعليق
مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير
"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة