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حملة لإزالة العشش العشوائية وتحرير محاضر للمخالفين بحى الزهور ببورسعيد

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:16 م
حملة لإزالة العشش العشوائية وتحرير محاضر للمخالفين بحى الزهور ببورسعيد جانب من الحملة


بورسعيد – محمد فرج
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نظم حى الزهور بمحافظة بورسعيد، حملات مكثفة بناء على تعليمات العميد وليد البيلى رئيس الحى، لإزالة العشش العشوائية، وتحرير محاضر للمخالفين، للإرتقاء بالمنظومة البيئية.
 
وأسفرت الحملة، التى قادها مجدى صالح نائب رئيس الحى، إزالة العشش المخالفة بمساكن عمر بن الخطاب، وحفظ المحاضر التى تم تحريرها لإزالة المخالفة، وقيام السكان بتنظيف المناور وصيانة مواسير الصرف الصحى الخاصة بوحداتهم السكنية .
 
كما أسفرت الحملة عن، تحرير محاضر بيئية وقمامة وصرف صحى للشقق التى تطل على المساقط بمنطقة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد، وبلال بن رباح،ومساكن على بن إبى طالب بالطاقة الشمسية، وعمرو بن العاص، فضلا عن تحرير محاضر عشش دواجن داخل المناور للحفاظ على البيئية .
 
ومن جانبه قال مجدى صالح خلال تصريحات صحفية، بأن إدارة شئون البيئة قامت بالتفتيش البيئي على الصيدليات المتواجدة بمنطقة الـ 5000 وحدة، للوقوف على مدى الإلتزام بفصل النفايات الخطرة عن القمامة، والتنبيه على ضرورة تجديد التعاقد مع وحدة النفايات الخطرة للصيدليات التى إنتهت مدة تعاقدها، بجانب التفتيش البيئى على بعض المطاعم بمنطقة على بن إبى طالب، والتنبيه على المخالفات البيئية .
 
 
 

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