حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف تخضع للصيانة بعد مشاركتها فى سوريا







موسكو(أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها وقعت مع المجمع الصناعى لبناء السفن عقدا للبدء فى صيانة حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف".

وذكرت وكالة أنباء " تاس" الروسية أن العقد يتضمن القيام بالإصلاحات الضرورية، التى ستجعل حاملة الطائرات، فى حالة تأهب وجاهزية لتأدية مهامها، موضحة أن قيمة العقد غير معروفة حتى الآن.

ومن المنتظر أن تستمر عملية الإصلاح والصيانة حتى سنة 2020، وستلتحق حاملة الطائرات "كوزنيتسوف" بالأسطول البحرى الروسى بحلول سنة 2021.

يُذكر أن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" شاركت خلال عامى 2016 و2017 فى العمليات العسكرية الروسية ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا، وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ الأسطول البحرى الروسى، التى تم فيها استخدام المقاتلات "SU-33" و"MIG-29" المخصصة للإقلاع من على متن حاملات الطائرات.