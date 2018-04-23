video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين الأقصر" : توريد ألف و812 طن قمح لشون وصوامع إسنا وأرمنت

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:22 م
"تموين الأقصر" : توريد ألف و812 طن قمح لشون وصوامع إسنا وأرمنت قمح -أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه فى إطار موسم حصاد القمح تم حتى اليوم الاثنين، توريد ألف و812 طن و390 كيلو قمح إلى بنكر إسنا وصومعة أرمنت، وذلك بحسب بيان صحفي للمحافظة.

وأشار وكيل تموين الأقصر،فى بيان له إلى أن أسعار توريد القمح المحلي 600 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و585 جنيهاً للاردب درجة نظافة 23 قيراط، و570 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك علماً بأن الاردب زنة 150 كيلو جرام.

جدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الأقصر تعلن توريد 1265 طن قمح لبنكر إسنا وصومعة أرمنت

الاقصر

اخبار الاقصر

توريد القمح بالاقصر

اخبار مصر

وزارة التموين

شون وصوامع الاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة