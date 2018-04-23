"تموين الأقصر" : توريد ألف و812 طن قمح لشون وصوامع إسنا وأرمنت

"تموين الأقصر" : توريد ألف و812 طن قمح لشون وصوامع إسنا وأرمنتالإثنين، 23 أبريل 2018 01:22 م
قمح -أرشيفية
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه فى إطار موسم حصاد القمح تم حتى اليوم الاثنين، توريد ألف و812 طن و390 كيلو قمح إلى بنكر إسنا وصومعة أرمنت، وذلك بحسب بيان صحفي للمحافظة.
وأشار وكيل تموين الأقصر،فى بيان له إلى أن أسعار توريد القمح المحلي 600 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و585 جنيهاً للاردب درجة نظافة 23 قيراط، و570 جنيه للاردب درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك علماً بأن الاردب زنة 150 كيلو جرام.
جدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 31.100 ألف طن، وهى تشمل سعة بنكر إسنا 20 ألف طن، وشونة بنكر إسنا 5 آلاف طن بخلاف صومعة خليتين 1100 طن بأرمنت، وشونة أرمنت 5 آلاف طن.
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