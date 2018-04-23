تعيين الدكتور هشام مسعود مديرا لمديرية الصحة بالشرقية

اعتمد الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة القرار رقم 193 لسنة 2018 بندب الدكتور هشام مسعود مدير عام الادارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية ، للعمل مدير لمديرية الصحة بمحافظة الشرقية لمدة عام.