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تعيين الدكتور هشام مسعود مديرا لمديرية الصحة بالشرقية

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:11 م
تعيين الدكتور هشام مسعود مديرا لمديرية الصحة بالشرقية الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة


الشرقية ايمان مهني
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اعتمد الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة القرار رقم 193 لسنة 2018 بندب الدكتور هشام مسعود مدير عام الادارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية ، للعمل مدير لمديرية الصحة بمحافظة الشرقية لمدة عام.


 
 
 
 
 

 
 

 


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