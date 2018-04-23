تعيين الدكتور هشام مسعود مديرا لمديرية الصحة بالشرقية

تعيين الدكتور هشام مسعود مديرا لمديرية الصحة بالشرقيةالإثنين، 23 أبريل 2018 04:11 م
الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة
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اعتمد الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة القرار رقم 193 لسنة 2018 بندب الدكتور هشام مسعود مدير عام الادارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية ، للعمل مدير لمديرية الصحة بمحافظة الشرقية لمدة عام.
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