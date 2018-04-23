تحرير 2794 مخالفة مرورية وضبط 1638 متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة







البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1638 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط ر ح ر المقيم مركز وادى النطرون المحكوم عليه في القضية جنايات مركز وادى النطرون " خطف " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 2794 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.