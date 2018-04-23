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الإثنين، 23 أبريل 2018 03:08 م
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القضاء العراقى يصدر حكما بالإعدام على مدانين اثنين بتهمة الإرهاب

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:43 م
القضاء العراقى يصدر حكما بالإعدام على مدانين اثنين بتهمة الإرهاب حكم بالإعدام - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقى، اليوم الاثنين، إصدار حكم بالإعدام لإرهابيين اثنين أحدهما شارك فى الهجوم على وزارة العدل عام 2013، مبينا أن هذين المدانين نفذا العديد من العمليات الإرهابية.

وقال المتحدث الرسمى للمجلس القاضى عبد الستار بيرقدار، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن محكمة الجنايات المركزية أنهت محاكمة عنصريين إرهابيين أحدهما شارك فى الهجوم بالعربات المفخخة والأحزمة الناسفة على وزارة العدل عام 2013.

وأضاف بيرقدار، أن المتهم الآخر عمل عضوا فيما يسمى "بالمحكمة الشرعية لداعش"، مؤكدا أن المحكمة أصدرت أحكامها بحق المتهمين بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا لأحكام المادة 4 /1 من قانون مكافحة الإرهاب، وتعلن القوات الأمنية العراقية فى أماكن متفرقة من البلاد وبين فترة وأخرى إلقاء القبض على مطلوبين بقضايا "إرهابية" وجنائية.


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