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الإثنين، 23 أبريل 2018 12:05 ص
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"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم ندوة حول الفيروسات الكبدية غدا

الإثنين، 23 أبريل 2018 12:00 ص
"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم ندوة حول الفيروسات الكبدية غدا ندوة أرشيفية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية: إن المديرية بصدد تنظيم مبادرة الحملة القومية للقضاء على "فيرس سى"، وسوف يتم عقد ندوة تثقيف صحى للعاملين بالمديرية وفروعها تحت عنوان (الفيروسات الكبدية طرق العدوى والوقاية والعلاج)، وذلك بقاعة المديرية يوم الثلاثاء الموافق 4/24 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بالتنسيق مع إدارة الإسماعيلية الصحية (الإعلام والتثقيف الصحى).

 وأشار عبد الحليم فى تصريحات صحفية، إلى أن المديرية قامت بعمل إعلان عن أماكن وجود القوافل الطبية ( مركز طبى الشيخ زايد - مركز طبى الشهداء )، وذلك حرصا منها على أن يقوم جميع العاملين بالمديرية بإجراء الفحص الطبى للاكتشاف المبكر للفيروس، وعمل الفحوص الطبية على جميع الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والسمنة، وسوف يتم تلقى العلاج والفحوصات مجانا.


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