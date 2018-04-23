السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بدمياط بسبب ماس كهربائى

السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بدمياط بسبب ماس كهربائىالإثنين، 23 أبريل 2018 11:26 م
حريق شقة - ارشيفية
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تلقت قوات الحماية المدنية بدمياط، مساء اليوم، بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة أرض أبو هندية بمدينة دمياط ملك "أحمد راقى ريان ".
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بإشراف العميد محمد صبحى مدير الحماية المدنية بدمياط، حيث تم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على النيران.
وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذى إندلع فى مطبخ الشقة السكنية دون خسائر بشرية وترجح المعاينة المبدئية إلى أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائى.
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