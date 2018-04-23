السعودية تسدد حصتها فى دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ40 مليون دولار

السعودية تسدد حصتها فى دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بـ40 مليون دولارالإثنين، 23 أبريل 2018 02:33 م
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
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أفاد الوفد الدائم للملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أن الصندوق السعودى للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ (40) مليون دولار أمريكى، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لشهرى فبراير ومارس 2018م، بواقع 20 مليون دولار شهرياً.
وأكد الوفد الدائم، على أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر دومًا فى دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.
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