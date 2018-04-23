الدفاع الروسية: رصد 9 انتهاكات لوقف اطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة







موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7 انتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما رصد الجانب التركى انتهاكين اثنين.

وذكر بيان للدفاع الروسية أن الانتهاكات وقعت فى اللاذقية وحماة وحلب، مؤكدا أن الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا ما زال يتسم بالاستقرار .

وأشار إلى أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا نفذ - خلال الـ24 ساعة الأخيرة - عمليتين إنسانيتين بإيصال مواد غذائية ولوازم معيشية، بلغ إجمالى وزنها 3.8 طن إلى بلدة خشام بريف دير الزور وقرية أم العمد قبلى بريف حلب، موضحا أنه تم أيضا تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 127 شخصا .

وذكر البيان أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.