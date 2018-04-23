الأقصر تعتمد خرائط 68 حيز عمرانى لعزب ونجوع المحافظة

الأقصر تعتمد خرائط 68 حيز عمرانى لعزب ونجوع المحافظةالإثنين، 23 أبريل 2018 12:01 م
محمد بدر محافظ الاقصر
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أنهت إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر إجراءات إعتماد خرائط 68 حيز عمرانى جديد للعزب والنجوع التابعة لمحافظة الأقصر،وذلك فى ضوء أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرارين الوزاريين رقمى ( 169 -502 ) لسنة 2016 والمختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية .
وأوضح المهندس سامح ناجى مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه تم الانتهاء من إجراءات إعتماد خرائط 11 حيز عمرانى لعزب ونجوع بمدينة أسنا ، و29 حيز عمرانى بمدينة الزينية ، و 28 حيز عمرانى جديد بمدينة القرنة بإجمالى 68 حيز عمرانى سيتم إعتمادها من الأمانة الفنية للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
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