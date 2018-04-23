أ ش أ: استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات بالسودان من عضويته بالبرلمان

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تقدم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان صلاح عبد الله قوش، باستقالته من عضوية البرلمان السودانى، وبرر "قوش" استقالته بالمسئولية الكبيرة التى كلفه بها الرئيس عمر البشير، بتعيينه مديراً لجهاز الأمن، مطالباً البرلمان بقبولها.

وقال رئيس البرلمان السودانى الدكتور إبراهيم أحمد عمر، خلال جلسة اليوم الاثنين، إن عضو البرلمان ممثل الدائرة 5 مكلف بالولاية الشمالية، صلاح عبد الله محمد صالح، سلم استقالته لرئيس البرلمان.

وتلا عمر، استقالة قوش، التى أكد فيها اعتزازه بفترة عضويته فى البرلمان التى امتدت لدورتين بالمجلس الوطنى، مشيرا إلى إنه مضطر للدفع باستقالته لأن عمله يتطلب تفرغاً كاملاً، معرباً عن رضائه بإنهاء التجربة بهذه الطريقة، وأحال البرلمان استقالة قوش للجنة التشريع والعدل للنظر فيها وتقديم تقرير للبرلمان حولها.