أنور قرقاش: حضور رئيس وزراء قطر حفل زواج ممول القاعدة يشير إلى دعم الإرهاب







كتب هيثم سلامة

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، إن حضور رئيس الوزراء القطرى حفل زواج ابن الإرهابى ممول القاعدة عبد الرحمن النعيمى، يشير إلى أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرف والأرهاب.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:"حضور رئيس الوزراء القطري زواج ابن الإرهابى مموّل القاعدة عبد الرحمن النعيمي، وبوجود الأخير، قوض جهود عشرات مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة فى واشنطن، كما أكد أن أزمة الدوحة أساسها دعم التطرّف والإرهاب".

وأضاف "قرقاش": " لن تستطيع الدوحة الخروج من أزمتها عبر شركات العلاقات العامة وهدر أموالها وتلميع صورتها فى المؤتمرات الدولية، وعليها تغيير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب وزعزعة استقرار دول المنطقة".

وتابع:" كيف يمكن لدولة تسعى لإقناع العواصم الغربية أنها نبذت ممارساتها السابقة فى دعم التطرّف والإرهاب أن تسمح بالحضور الرسمى وبالاحتفاء العلنى لشخص تصدّر قائمة الإرهابيين التى أصدرتها؟ أسئلة عديدة تشكك في مصداقية الخطاب القطري الموجه لواشنطن والعواصم الغربية".



