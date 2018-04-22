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10 معلومات عن مشروع "شغلك فى قريتك" ببنى سويف

الأحد، 22 أبريل 2018 07:41 ص
10 معلومات عن مشروع "شغلك فى قريتك" ببنى سويف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف


بنى سويف - أيمن لطفى
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"شغلك فى قريتك" مشروع يقام بقرى محافظة بنى سويف داخل مصانع صغيرة "صالات إنتاج"، كنموذج موحد تنفذه المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة نهضة بنى سويف واتحاد الصناعات المصرية، ويساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء القرى بالقرب من منازلهم.

 

"اليوم السابع" يعرض آليات تنفيذ المشروع فى 10 معلومات هى :

1- يقام المشروع داخل القرى كنموذج موحد عبارة عن مصنع صغير "صالة إنتاج" على مساحة 1000 متر، أو طابقين مساحة كل منهما 500 متر.

2- تشمل مجالات العمل بالمشروع خطوط إنتاج لتصنيع الملابس القطنية والجلود والأثاث المنزلى والمكتبى.

 

3-يوفر الآلاف من فرص العمل داخل قرى المراكز الإدارية السبع للمحافظة .

 

4- العمالة لا ترتبط بأعمار سنية نظرا لتنوع مجالات الإنتاج، مثل "القص، القطع، التفصيل، التجميع، التكييس، الكى، الجودة والتحميل" .

 

5-يوفر للسيدات المتزوجات فرص عمل بالقرب من منازلهن .

 

6- يضم المبنى حضانة أطفال لرعاية أبناء السيدات العاملات بالمشروع .

 

7 - ينقل مستثمرون وأصحاب مصانع بعدد من المدن الصناعية مثل أكتوبر الماكينات والمعدات إلى صالات الإنتاج بالقرى ويدربون العمالة نظريا وعمليا .

 

8- تنقل سيارات المصانع إنتاج القرى إلى مراكزها الرئيسية لتسويقها سواء بالسوق الداخلية أو خارج مصر.

 

9- يضمن لأبناء القرى العاملين بالمناطق الصناعية بالقاهرة عدم تكبد عناء ونفقات السفر والبعد عن منازلهم.

 

10- وقع الاختيار على مبنى بقرية الشناوية بمركز ناصر شمال المحافظة كنموذج تتولى مؤسسة نهضة بنى سويف إعداده وتجهيزه كبداية لانطلاق المشروع.

 


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