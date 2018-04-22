وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع بمديرى الإدارات لوضع استعدادات شهر رمضان







الإسكندرية – أسماء على بدر

أعلن الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد عن الخطة الدعوية التي أعدتها المديرية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على أن المساجد في شهر رمضان للعبادة فقط ولن نسمح لأي فصيل أو كيان أو حزب، في استغلال المساجد سياسياً أو حزبيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بجعل المساجد، فى أبهى صورة ومعدة لإستقبال المصلين بما يليق بمكانة بيوت الله.

وأضاف العجمى خلال اجتماعه بمديري إدارات الأوقاف ظهر اليوم الأحد إن مديرية الأوقاف بالإسكندرية خصصت 203 مسجداً الاعتكاف ، خلال شهر رمضان الكريم، وأن أئمة المساجد هم المشرفين عليها ،وأنه لن يكون هناك اعتكافًا داخل الزوايا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، من خلال أجهزة المتابعة ،وذلك بموجب الضبطية القضائية للمفتشين على المساجد في جميع إدارتها ولن يسمح بإقامة اعتكاف بأى مسجد خلاف المساجد التى تم اعتمادها من قبل الوزارة.

وأكد العجمى على أنه تم تخصيص 19 مسجداً في الإسكندرية لصلاة التراويح بجزء كامل، وستشهد مساجد الإسكندرية هذا العام الدفع بمجموعة متميزة من شباب الأئمة والدعاة من أصحاب الأصوات الحسنة، وأنه وفقا لتعليمات الوزارة فستقام صلاة التراويح بجميع المساجد والزوايا ،تحت إشراف كامل من إدارات الأوقاف وبمعرفة أبناء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من المصرح لهم.

كما تم تخصيص 476 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، موزعين على إدارات الأوقاف في المحافظة ،ولن تضاف ساحات أخرى غير التى تم اعتمادها من الوزارة حيث تم زيادة عدد ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، بواقع 100 ساحة عن العام الماضى.

وأضاف العجمى أن هناك تعاون تام بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بتنظيم 11 ملتقى فكرى بكبرى مساجد المحافظة يحاضر بها يوميا إمام من الأوقاف وواعظ من الأزهر الشريف على مدى 28 ليلة من ليالى رمضان ، حيث يتم تناول الموضوعات التى تهتم بقضايا المجتمع وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ،والذى أصبح على كل داعية دور هام أن يكون حائط صد منيع للإرهاب، وأننا كأئمة أوقاف الإسكندرية، نستطيع أن نقدم كل غالي من أجل الدفاع عن الوطن.

وتابع: "لن نسمح لأي أحد من اختراق المساجد ، وذلك من خلال المتابعة الميدانية طوال شهر رمضان، والتشديد على المرور المتكرر على جميع المساجد والزوايا "

كما قرر العجمى فى اجتماعه بقيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية تخصيص أخر أيام شهر شعبان «يومًا للنظافة» ،بجميع مساجد وزاويا الإسكندرية ،بمشاركة جميع قيادات الدعوة ومديري الإدارات والأئمة والدعاة للاستعداد لشهر رمضان المبارك.