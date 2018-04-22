وتتوالى انتصارات الجيش السورى.. مسلحو القلمون يسلمون جميع أسلحتهم (صور)







كتب: محمد الأحمدى

سلمت المجموعات المسلحة فى القلمون الشرقى سلاحها الثقيل إلى الجيش السورى بعد اتفاق يقضى بخروجها من المنطقة إلى الشمال السورى.

ونشرت وكالة الأنباء السورية، صورًا فى جبال البتراء بالقلمون تظهر سيطرة الجيش على السلاح الثقيل.

وتظهر الصور عددا من صواريخ غراد وراجمات "صواريخ 107" التى يصل مداها بين 7 إلى 10 كيلومترات، إضافة إلى آليات عسكرية ودبابات من نوع “T52” و T62""

وتظهر منصة إطلاق "ستريلا" للصواريخ الباليستية متوسط المدى، إضافة إلى صواريخ "إسلام 5" و"إسلام 3" محلية الصنع التى كانت بيد "جيش الإسلام" فى المنطقة، وقذائف هاون من عيار 82 ميلمتر، وقذائف جهنم ومضاد الدورع "B10".

ويخضع القلمون الشرقى لسيطرة فصائل عدة، أبرزها "جيش تحرير الشام"، و"جيش الإسلام"، إضافة لـ "قوات أحمد العبدو" و"جيش أسود الشرقية" وجيش التحرير ويبلغ عدد الخارجين من "جيش التحرير" 2500 شخصا وستكون الوجهة إلى مدينة الباب فى ريف حلب قبل التوجه إلى مدينة عفرين.

وبدأت صباح اليوم عملية إخراج المجموعات المسلحة من القلمون الشرقى تنفيذا للاتفاق القاضى بإخراجهم من الرحيبة وجيرود والناصرية حيث دخل عدد من الحافلات إلى مدينة الرحيبة قبل ظهر اليوم لإخراج المسلحين وعائلاتهم من الرحيبة والناصرية وجيرود تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس وريف وإدلب فى وقت لاحق اليوم بعد أن قاموا بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومستودعات ذخيرتهم.



جانب من الأسلحة







أسلحة الجماعات المسلحة



جانب من أسلحة الجماعات المسلحة



خزائن الأسلحة



جانب من خزائن الأسلحة



أسلحة الجماعات المسلحة فى سوريا



جانب من البنادق



بنادق الجماعات المسلحة



بندقية بحوزة الجماعات المسلحة



جانب من البنادق الألية