مقررة قومى المرأة بجنوب سيناء: تحرير 461 وثيقة أمان للمرأة السنياوية







جنوب سيناء – فايزة مرسال

حرر المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء، 461 وثيقة أمان للأرامل والمطلقات كهدية مجانية المرأة السيناوية من المجلس القومى للمرأة، طبقا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، صرحت بذلك منى سالم مقررة المجلس بجنوب سيناء.

وأضافت منى سالم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير 461 وثيقة أمان المرأة المعيلة والمطلقات بقيمة 500 جنيه لكل سيدة، مشيرة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يسلم 461 وثيقة أمان فى عيد تحرير سيناء 25 أبريل.

وأشارت أنه جارى حاليا فحص أوراق بيت الزكاة والصدقات التابع لمشيخة الأزهر لعمل معاش دائم للمرأة الأرملة والمطلقات والمرأة المعيلة وذوى الظروف الخاصة، وتم فحص 200 سيدة الأكثر احتياجا وتقديمها لمشخية الأزهر، وصرف المعاش لهن دائما.