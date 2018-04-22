مقتل 36 إرهابيا من تنظيم داعش بغارة عراقية فى سوريا

مقتل 36 إرهابيا من تنظيم داعش بغارة عراقية فى سورياالأحد، 22 أبريل 2018 01:40 م
داعش - صورة أرشيفية
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أفادت مصادر إعلامية، بمقتل 36 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بينهم قادة بغارة عراقية فى سوريا.
كما أكد المركز الأمنى العراقى مقتل الـ 36 إرهابيا فى الغارات التى نفذتها طائرات f 16 داخل الأراضى السورية يوم 19 أبريل الجارى، لاستهداف الأوكار والعناصر الإرهابية التى تشكل خطرا على العراق.
وأوضح العميد يحيى رسول المتحدث باسم المركز الأمنى العراقى، فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن الغارة استهدفت اجتماعات للإرهابيين، موضحة أن هذه الضربات حققت أهدافها وبحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات داعش.
وقال المركز الأمنى العراقى إن القتلى هم (أبو اسلام – أبو طارق الحمداني – ابو مريم العكاوي – ابو حسين وهو مصاب مبتور الساق– ابو ياسر – ابو جعفر).
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