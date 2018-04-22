مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال







رام الله (أ ش أ)

استأنف مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة فى المسجد، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.

وكانت قوات الاحتلال، أبعدت الليلة الماضية، أحد موظفى لجنة الإعمار بدائرة الأوقاف الإسلامية عن مكان عمله بالمسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت رائد الزغير من مكان عمله، وحولته إلى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة، لعدة ساعات.

من جهتها، واصلت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس استعداداتها الواسعة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال الأعمال التمهيدية لتركيب العرائش والمظلات الواقية من أشعة الشمس فى باحات وساحات الأقصى الواسعة لاستقبال مئات آلاف المواطنين خلال شهر رمضان.