مسئول كويتى: 8 فرق أجنبية تنقب عن الآثار فى الكويت

مسئول كويتى: 8 فرق أجنبية تنقب عن الآثار فى الكويتالأحد، 22 أبريل 2018 08:02 ص
عمليات تنقيب عن الآثار
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أعلن الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطنى الكويتى للثقافة والفنون والآداب الدكتور بدر الدويش، قيام ثمان فرق أجنبية، بالتنقيب عن الآثار فى الكويت؛ وذلك بالتعاون مع الفريق الوطنى الكويتي.
وأضاف – خلال افتتاح معرض (آثار وزوايا تشكيلية) فى متحف الفن الحديث – أن الفرق الثمان توثق أعمالها وما تعثر عليه من التاريخ السحيق على أراضى الكويت، خاصة فى جزيرة فيلكا، فى إصدارات متنوعة وعديدة.
وحول المعرض، قال الدويش إنه يضم مجموعة من اللوحات تعبر عن الآثار القديمة الموجودة فى الكويت، وأيضا مقتنيات من متحف الكويت الوطني، لافتا إلى أن التراث الوطنى هو أهم ما يميز الكويت وما تمثله تاريخيا وحضاريا.
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