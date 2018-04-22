مدير "تعليم المنيا": استحداث نظام جديد لامتحانات النقل بالتعليم الفنى







كتب فريق المحافظات

قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه تم استحداث نظام جديد لامتحانات النقل فى مرحلة التعليم الفنى، مشيرا إلى أن الجميع يشيدون به الجميع وهو يُطبق فى مصر لأول مرة.

وأضاف "عزب"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النظام الجديد عبارة عن أداء الامتحانات "يوم ويوم"، بالتبادل بين الصفين الأول والثانى، متابعا: "منذ بداية التعليم فى المنيا وكثافة اللجان فى الامتحانات كانت تتجاوز 60 طالبا، وهذا كان يمثل عبئا كبيرا على المراقبين"، مؤكدا أن النظام الجديد لن يتخطى الجدول الزمنى المقرر لأداء الامتحان، إذ إنه تم استغلال الامتحان العملى للصفين الأول والثانى فى أداء الامتحان التحريرى، بحيث يكون يوم العملى للصف الأول هو يوم التحريرى للصف الثانى".

وأشار مدير مديرية التعليم بالمنيا، إلى أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ الأسبوع المقبل بالصفين الثالث والخامس، وأنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة لتأمين الامتحانات وتقديم الرعاية الصحية لهم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة استعدادات المدارس لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من التهوية وأعمال الصيانة بالمدارس التى توجد بها لجان امتحانات.

وأوضح محمد عزب فى تصريحه، أن المديرية تستعد بشكل كامل لامتحانات الصف الثالث الإعدادى، وتم عقد عديد من الجلسات مع مديرى المدارس والتأكيد على أهمية أعمال الصيانة بالمدارس، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين فى تنفيذ التعليمات الخاصة بتهيئة المدارس لاستقبال الامتحانات، وأن غرفة العمليات المركزية بالمديرية بدأت أعمالها منذ فترة لمتابعة الامتحانات، بدءا من امتحانات النقل حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم، بالقول إن غرفة العمليات تتلقى الشكاوى من أولياء الأمور والطلاب، وتحقق فيها وتتعامل معها، موضحا أنه بعد الانتهاء من أعمال الامتحان سيتم تشكيل لجنة لمناقشة خطة المديرية فى العام المقبل، ونشرة التنقلات الخاصة بالمعلمين.