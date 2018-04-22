مدير أمن القليوبية يقود حملة ببنها لسير المواطنين على الرصيف ومنع انتظارات السيارات







القليوبية نيفين طه

نفذ اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم بجولة ميدانية بنطاق مدينه بنها وبصحبة اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور والعميد علاء غانم مدير ادارة المرافق و القوات النظامية والبحثيه المصاحبه.

تأتى الجولة لحث المواطنين على اعتلاء الأرصفة و استخدام مكبرات الصوت الخاصة بسيارات المرور لإعلام كافة المارة وتحقيق الوعى لدى المواطنين بأهمية الالتزام بالسير على الأرصفة، بالإضافة إلى منع كافة الانتظارات الخاطئة .

كما تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 676 محكوم عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت،إخطارا بضبط 676 حكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 9143 حكم و1257حكم جزئى و185حكم مستأنف و22جنايات ، وتحصيل 7481 جنيه غرامات وتحرير198 مخالفة كما تم ضبط تم تحرير 238 قضية فى مجال المرافق العامة .