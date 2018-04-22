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محافظ الشرقية يتفقد محطة الشرب بأبوكبير ..ويؤكد: الإفتتاح 30 يونيو المقبل

الأحد، 22 أبريل 2018 03:14 م
محافظ الشرقية يتفقد محطة الشرب بأبوكبير ..ويؤكد: الإفتتاح 30 يونيو المقبل جولة محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،أعمال إنشاء مشروع محطة مياه الشرب بأبو كبير بطاقة إنتاجية 800 لتر/ ث، وبتكلفة 230 مليون جنيه،وذلك لتوفير كوب مياه نظيف وللقضاء على ضعف المياه بمركز ومدينة أبو كبير، والمناطق المجاورة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنشاء محطة مياه بكل مركز ومدينة، لفك الإشتباكات بين المناطق المجاورة ولتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

رافق المحافظ، المهندس أشرف السيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وممثلاً عن الشركة المنفذه للمشروع، والذى أكد على أن المحطة مقامة على مساحة 4.5 فدان، والمرحلة الأولى تستهدف طاقة إنتاجية 400 لتر/ ث، والمرحلة الثانية بطاقة 400 لتر/ ث ليصل إجمالى طاقة المحطة 800 لتر/ ث، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تتكون من محطة مياه ومأخذ وخطى مياه العكرة، وجارى العمل بتنفيذهم بتكلفة بلغت 230 مليون جنيه، ومن المتوقع إنهاء الأعمال تمهيداً لتشغيل المحطة فى موعد غايته30 يونيو.

وقد كان سلم محافظ الشرقية ، 20 منزل للأهالى المستحقين بقرية أبو ياسين بمركز أبو كبير بعد الإنتهاء من إعادة أعمارهم ورفع كفاءتهم، وذلك بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار إفتتاح المرحلة الثالثة من البرتوكول الثانى لتطوير القرى الأكثر إحتياجاً، والتى تضم عدد 106 قرية، وتقديم مساعدة مالية قدرها 200 ألف جنيه للأهالى المستحقين من أبناء قرية أبو ياسين، لفرش وتجهيز 20 منزل بالأثاث والأدوات المنزلية اللازمة للمعيشة، بواقع 10 آلاف جنيه لكل منزل، وذلك على نفقة المحافظة، نظراً لظروفهم المعيشية والحياتية الصعبة .

وخلال تفقده صوامع ههيا، أعلن تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية، والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة وسليمة، موضحاً أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 48 صومعة، وشونة بسعة تخزينية 562 ألف، و719 طن، تكفى إحتياجات المحافظة من القمح، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح، هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 381 ألف و846 فدان .

 

 

 


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