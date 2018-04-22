محاضرة عن تربية حيوانات المزرعة ضمن دورة تنمية الثروة الحيوانية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية تنفذ دورة عن تنمية الثروة الحيوانية، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة فى الفترة من 22 - 4 حتى 29-4-2018 .

مشيرا إلى أن فعاليات اليوم للدورة تضمنت محاضرة للدكتور بكرى عبد الغنى أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الزقازيق.

وأضاف لـ" اليوم السابع " أن المحاضرة دارت حول الاتجاهات الحديثة فى رعاية حيوانات المزرعة ورعاية وتنشئة العجول من الميلاد وحتى الفطام ورعايتها من الفطام وحتى البلوغ و الرعاية التناسلية للقطيع خلال الفترات الانتاجية المختلفة.