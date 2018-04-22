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الأحد، 22 أبريل 2018 06:59 م
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محاضرة عن تربية حيوانات المزرعة ضمن دورة تنمية الثروة الحيوانية

الأحد، 22 أبريل 2018 06:02 م
محاضرة عن تربية حيوانات المزرعة ضمن دورة تنمية الثروة الحيوانية جانب من دورة التنمية


الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية تنفذ دورة عن تنمية الثروة الحيوانية،  بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة فى الفترة من 22 - 4 حتى 29-4-2018 .

مشيرا إلى أن فعاليات اليوم للدورة تضمنت محاضرة للدكتور بكرى عبد الغنى أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الزقازيق.

وأضاف لـ" اليوم السابع " أن المحاضرة دارت حول الاتجاهات الحديثة فى رعاية حيوانات المزرعة ورعاية وتنشئة العجول من الميلاد وحتى الفطام ورعايتها  من الفطام وحتى البلوغ و الرعاية التناسلية للقطيع خلال الفترات الانتاجية المختلفة.


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