محاضرة عن تربية حيوانات المزرعة ضمن دورة تنمية الثروة الحيوانية

محاضرة عن تربية حيوانات المزرعة ضمن دورة تنمية الثروة الحيوانيةالأحد، 22 أبريل 2018 06:02 م
جانب من دورة التنمية
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أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن المديرية تنفذ دورة عن تنمية الثروة الحيوانية، بالاشتراك مع الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة فى الفترة من 22 - 4 حتى 29-4-2018 .
مشيرا إلى أن فعاليات اليوم للدورة تضمنت محاضرة للدكتور بكرى عبد الغنى أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الزقازيق.
وأضاف لـ" اليوم السابع " أن المحاضرة دارت حول الاتجاهات الحديثة فى رعاية حيوانات المزرعة ورعاية وتنشئة العجول من الميلاد وحتى الفطام ورعايتها من الفطام وحتى البلوغ و الرعاية التناسلية للقطيع خلال الفترات الانتاجية المختلفة.
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