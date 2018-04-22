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ماكرون يحذر من الخروج الكامل من سوريا دون حل الأزمة

الأحد، 22 أبريل 2018 05:11 م
ماكرون يحذر من الخروج الكامل من سوريا دون حل الأزمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


أ ش أ
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حذر الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون الولايات المتحدة من الخروج الكامل والنهائى من سوريا بعد انتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابى دون ايجاد حل للازمة التى تشهدها.

وقال ماكرون- فى حوار أجراه مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الامريكية ونشر اليوم الأحد عشية زيارته للولايات المتحدة -:" فى اليوم الذى سنكون فيه قد انتهينا من الحرب على داعش، اذا رحلنا بشكل نهائى وكامل حتى على الصعيد السياسى سنترك الارض للنظام الايرانى ولبشار الاسد ورجاله وسيعدون لحرب جديدة..".

وأضاف :" من وجهة نظرى هو انه حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، فان الولايات المتحدة و فرنسا وحلفاءهم وكل دول المنطقة حتى روسيا وتركيا سيكون هناك دور يجب أن يلعبونه لانشاء سوريا الجديدة..".

و من ناحية أخرى، اعرب ماكرون عن أمله ان يقرر الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى اول مايو الابقاء على اعفاء الاتحاد الاوروبى من رسوم الجمارك بنسبة %25 التى فرضها على الواردات الامريكية من الصلب و %10 على الألومنيوم، معتبرا انه لا يحوز للحلفاء ان يخوضوا ضد بعضهم البعض حربا تجارية.

كما حث ماكرون نظيره الأمريكى على الاستمرار فى اتفاق فيينا حول البرنامج النووى الايرانى الذى هدد ترامب بالانسحاب منه فى مايو المقبل حال لم يضف الاتحاد الاوروبى عليه بنودا اكثر صرامة.

 


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فرنسا

سوريا

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