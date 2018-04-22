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الأحد، 22 أبريل 2018 03:02 م
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قناة مقربة من رئيس وزراء لبنان: شباب حزب الله يضربون مرشحا برلمانيا بالجنوب

الأحد، 22 أبريل 2018 03:03 م
قناة مقربة من رئيس وزراء لبنان: شباب حزب الله يضربون مرشحا برلمانيا بالجنوب حزب الله وزعيمه حسن نصر الله


كتبت آمال رسلان
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أفادت قناة "المستقبل" اللبنانية، المقربة من تيار المستقبل الذى يتزعمه رئيس الوزراء اللنانى سعد الحريرى، بأن "40 شابا من ​حزب الله​ اعتدوا على المرشح ​للانتخابات النيابية على الأمين​ فى قريته شقرا بقضاء ​بنت جبيل،​ وأصابوه بجروح عديدة، وهو محاصر حاليا فى منزل قريبه حسن الأمين بانتظار ​الصليب الأحمر​ والقوى الأمنية​".

وروى "الأمين"، رئيس تحرير موقع "جنوبية"، وقائع الاعتداء الذى تعرض له فى بلدته شقرا فى قضاء بنت جبيل، ما أسفر عن إصابات عدة، وذلك أثناء نزوله للشارع لمشاركة شباب حملته الانتخابية فى تعليق اللالفتات والصور".

واستنكرت لائحة "شبعنا حكى" الممثلة بالمرشحين على الأمين وفادى سلامة وأحمد إسماعيل ورامى عليق وعماد قميحة، فى بيان صادر عنها، هذا التصرف الذى لا يشبه أهل الجنوب، ولا يمثل إلا الجهة التى قامت به، مؤكدة "استمرارها فى المسيرة التى بدأتها منذ إعلان نيتها خوض الانتخابات النيابية"، ومشددة على أن هذه التصرفات والاعتداءات لن تزيدها إلا إيمانا وتمسكا بنهجها الذى يهدف لتغيير الواقع المرير والترهيبى الذى تمارسه قوى الأمر الواقع فى الجنوب".


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