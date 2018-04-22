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غدا.. استكمال محاكمة 3 متهمين بتهريب 10 كيلو هيروين عبر قناة السويس

الأحد، 22 أبريل 2018 04:45 م
غدا.. استكمال محاكمة 3 متهمين بتهريب 10 كيلو هيروين عبر قناة السويس محكمة -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تستكمل غدا الإثنين محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشار على عرفان عبدالوهاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبداللطيف العركى ومحمد صلاح  العجوز وسعيد صديق، محاكمة سيدتين ورجل بتهمة تهريب 10 كيلو هيروين عبر المجرى الملاحى لقناة السويس على معدية أفراد القنطرة فى الجناية رقم 1393 لسنة 2016 جنايات مركز القنطرة شرق المقيدة برقم 1069 لسنة2016 كلى الإسماعيلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 24 من شهر مايو عام 2016 أثناء تواجد قوات حرس الحدود المعينة على معدية أفراد القنطرة غرب بممارسة عملهم فى التفتيش وفحص العابرين من الجانب الشرقى لقناة السويس إلى الجانب الغربى للقناة، اشتبهوا فى كلا من المتهمة "شفافة.س.ن"35 عاما ربة منزل والمتهمة "سمرا.ح.س" 37 عاما ربة منزل وبرفقتهم المتهم "مبروك.س.ن" 48 عاما مزارع جميعهم مقيمين الحسنة شمال سيناء.

وبتفتيش المتهمتين الأولى والثانية بمعرفة سيدة تم انتدابها للتفتيش، تم العثور بحوزة المتهمة الأولى على 20 قالب أسطوانى من مخدر الهيروين وزنت حوالى 5 كيلو جرامات، كما تم العثور على نفس الكمية والعدد بحوزة المتهمة الثانية أثناء تفتيشها بإجمالى 40 قالب أسطوانى من مخدر الهيروين وزنت حوالى 10 كيلوجرامات، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأحالهم المستشار إسلام حمزة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

 


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