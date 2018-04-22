video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل بشبرا الخيمة

الأحد، 22 أبريل 2018 01:53 م
ضبط هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل بشبرا الخيمة حبس


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى القبض على هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل بشبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

تمكن الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط المدعو أحمد. م 23 سنة، السابق اتهامه فى القضية رقم 19823 لسنة 2015م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة – مخدرات والمحكوم عليه فى القضية رقم 14638 لسنة 2016م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة – قتل ، كلى رقم 1735 لسنة 2016م ، حصر رقم 28 لسنة 2018م ، الحكم بالإعدام شنقاً بجلسة 14/1/2018م، وبالفحص تبين أنه متهم هارب فى القضية ولم يتم ضبطه فيها وأنه هو المعنى بالحكم، جارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

 

من ناحية أخرى، شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1347 مخالفة مرورية.

 

يذكر أن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وجه اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بشن حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 1347 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير 157 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 12300 جنيه وسحب 66 دراجات نارية وحجز 23 دراجة كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب أسفرت عن سحب 43 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 3450 جنيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته 600 قرص مخدر قبل ترويجها فى شبرا الخيمة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اعدام




لا تفوتك
"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ استعدادا لرمضان وامتحانات الطلاب لمواجهة الأعطال

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

المرور: إغلاق جزئى لطريق القطامية - العين السخنة 4 أيام

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

استعد للصيام.. نصائح من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز فى أول أيام رمضان

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

الزمالك يخطر الأمن بتحمل نقل جماهيره لملعب مباراة القمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة