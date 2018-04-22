ضبط هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل بشبرا الخيمة







القليوبية نيفين طه

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى القبض على هارب من حكم بالإعدام فى قضية قتل بشبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تمكن الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط المدعو أحمد. م 23 سنة، السابق اتهامه فى القضية رقم 19823 لسنة 2015م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة – مخدرات والمحكوم عليه فى القضية رقم 14638 لسنة 2016م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة – قتل ، كلى رقم 1735 لسنة 2016م ، حصر رقم 28 لسنة 2018م ، الحكم بالإعدام شنقاً بجلسة 14/1/2018م، وبالفحص تبين أنه متهم هارب فى القضية ولم يتم ضبطه فيها وأنه هو المعنى بالحكم، جارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

من ناحية أخرى، شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1347 مخالفة مرورية.

يذكر أن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وجه اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بشن حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

أسفرت الحملة عن تحرير 1347 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير 157 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 12300 جنيه وسحب 66 دراجات نارية وحجز 23 دراجة كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب أسفرت عن سحب 43 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 3450 جنيها.