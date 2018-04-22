صور.. مدير إدارة سمنود التعليمية يتفقد المدرسة اليابانية بقرية ميت هاشم







الغربية – مصطفى عادل

تفقد وائل الحديدى مدير إدارة سمنود التعليمية بمحافظة الغربية، المدرسة اليابانية بقرية ميت هاشم، وذلك بعد الانتهاء من بناء المدرسة، التى تعتبر المدرسة الوحيدة على مستوى إدارة سمنود التعليمية، والتى ستدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد.

ورافق رمضان سالم رئيس الوحدة المحلية بميت بدر حلاوة مدير الإدارة التعليمية بسمنود خلال جولته المدرسة بالإضافة للعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة سمنود.

وتفقد الحديدى، حجرات المدرسة والفصول ومعامل اللغات وصالات الانشطة والملاعب واماكن انتظار الطلاب وأولياء الأمور داخل المدرسة.



مدير إدارة سمنود التعليمية يتفقد المدرسة اليابانية



مدير إدارة سمنود التعليمية يتفقد المدرسة اليابانية



مدير إدارة سمنود التعليمية يتفقد المدرسة اليابانية



مدير إدارة سمنود التعليمية يتفقد المدرسة اليابانية



مدير إدارة سمنود التعليمية يتفقد المدرسة اليابانية