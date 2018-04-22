صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بدائرتى أول وثانى شبرا الخيمة







القليوبية-نيفين طه

شن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم، حملة أمنية مكبرة بدائرتى أول وثانى شبرا الخيمة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء وزير الداخلية بتفعيل الحملات الأمنية المكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم فى الجنايات والجنح المفتوحة وكذا تجار المخدرات وكل ما يخل بالأمن والنظام العام.

رافق مدير الأمن بالحملة العميد محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد يوسف مفتش فرع الأمن العام بالقليوبية وضباط البحث والنظام وقسمى المرور والمرافق من أجل رفع كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة.

وأكد مدير الأمن على كافة القوات باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه واثبات التواجد الشرطى بالشارع لتحقيق عنصر الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وبث الطمأنينة فى نفوس المواطن المصرى.



















