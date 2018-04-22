صور.. محافظ دمياط: نبحث إنشاء سوق دائم برأس البر لعرض منتجات التعليم الفنى







دمياط- معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى، لأن جميع مدارس التعليم الفنى قدمت العديد من نماذج الإنتاج المختلفة خلال العام المنتهى.

وأشار محافظة دمياط إلى أن المحافظة لها خصوصية فهى محافظة منتجة، ومن خلال مدارس التعليم الفنى يتم إعداد طالب لسوق العمل، مؤكدًا أن محافظة دمياط حققت خطى واسعة فى مجال التعليم الفنى، تنفيذا لتعليمات الدولة ووزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالتعليم الفنى واعبتار عام 2020 هوعام التعليم الفنى.

وأكد المحافظ، أنه كلف اللواء سامى عبد العزيز سكرتير عام محافظة دمياط واللواء ممدوح طه سكرتير مساعد المحافظة ببحث إمكانية إقامة معرض دائم لمنتجات طلاب مدارس التعليم الفنى برأس البر لفتح أبواب تسويقية جديدة وتشجيع طلاب المدارس على مزيد من الإنتاج.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس والذى أقيم مساء اليوم بمدرسة دمياط الإعدادية بنين، بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور خالد خلف وكيل مديرية التربية والتعليم وقيادات التربية والتعليم بدمياط ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المصالح الحكومية والإدارات التعليمية ومجلس أمناء المحافظة.



