صور.. محافظ الأقصر يبحث مع العاملين خطة تنشيط السياحة







الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد بدر محافظ الأقصر اجتماعا موسعاً بحضور عدد من العاملين بقطاع السياحة لمناقشة ومتابعة خطة الجامعة لتنمية القطاع السياحى وتطوير محافظة الأقصر،وذلك فى إطار تواجد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الألمانية بالقاهرة على رأس وفد من أساتذة الجامعة بمحافظة الأقصر.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور أشرف منصور،عدد من المشروعات التنموية التى ستطبق فى إطار بروتوكول التعاون ما بين الجامعة الألمانية والمحافظة الأقصر التى اشتملت على تقنيات رقمية وأخري تقليدية مع الاحتفاظ بهوية الاقصر الفرعونية من خلال أساليب وطرق ترويجية وتنموية متطورة،والتى تستهدف تنشيط السياحة وتعديل الصورة الذهنية للسائحين لتصبح الأقصر غير مقتصرة على السياحة الثقافية فقط ولكن تستهدف الجامعة تنويع المنتج السياحى للمحافظة .

وأوضح منصور عدد من المشروعات التى تتضمن تحقيق التطور المنشود على صعيد التنمية المحلية ، تنشيط السياحة ، والتصميم والتطوير العمراني ، للمساعدة في تطوير المدينة جماليا وتخطيطيا،وتهدف هذه الأساليب إلى جعل الأقصر سمة شخصية للمحافظة "كماركة عالمية جاذبة ،مما يترك انطباع ايجابى لدى السائحين وزوار الاقصر.

وعلى الصعيد الاخر أستعرض العاملين بالقطاع السياحى رؤيتهم لتطوير القطاع وزيادة معدلات الإشغالات مرة أخرى بما يتناسب مع قيمة الأقصر التاريخية .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن التعاون مع الجامعة الألمانية يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة بشكل ملموس وفعال من خلال العمل على خطط طويلة المدى وخطط قصيرة المدى،واختتم اللقاء مع وفد الجامعة الألمانية بتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر لدراسة أحدى مشروعات الجامعة على أرض الواقع .



جانب من جولة المحافظ ورئيس الجامعة الألمانية علي مكتبة الكرنك وطريق الكباش