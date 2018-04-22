صور .. محافظ أسوان يجتمع لمناقشة توصيات لجنة الإدارة المحلية بالنواب







أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعاَ موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات والجهات والشركات الخدمية،وذلك لوضع التوصيات العاجلة لأعضاء ورئيس اللجنة موضع التنفيذ وخاصة التى تم تناولها فى مؤتمر التعقيب الإبتدائى بديوان عام المحافظة فى نهاية زيارة اللجنة ،أو ما تم طرحه خلال زيارة اللجنة الرسمية لمختلف المواقع الخدمية والمشروعات الجارية فى الفترة من 18 إلى 20 إبريل الجارى وذلك دون انتظار عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء مجدى حجازى، شكره لجميع العاملين بالجهاز التنفيذى فى الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات والشركات المختلفة، على الصورة المشرفة والمظهر الحضارى، الذى ظهروا به أثناء زيارة لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب ،مما يؤكد على أن مستوى الأداء دائماً فى زيادة مستمرة ، كما يوجد تعاون وتضافر ومرونة واضحة بين الجميع لإستقبال أى زيارات أو ضيوف للمحافظة فى أى وقت ،وهو الذى يتطلب معه القيام بإثابة المتميزين تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ولتحفيزيهم على الاستمرار فى تطوير الأداء بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى ، وحضر الاجتماع، السكرتير العام للمحافظة ومساعد المحافظ للمشروعات القومية ومعاونى المحافظ للقطاع الجنوبى والشمالى.



جانب من الاجتماع



محافظ أسوان والسكرتير العام



جانب من الحضور