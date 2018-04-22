صور.. الجيش السورى يواصل دك حصون تنظيم داعش جنوب دمشق







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

واصل الجيش السورى اليوم الأحد، هزيمة تنظيم داعش الإرهابى جنوب دمشق وإلحاق أكبر الخسائر به.

وأوردت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة على مقار وأوكار التنظيمات الإرهابية ومستودعات الأسلحة وخطوط الإمداد فى الحجر الأسود جنوب دمشق وكبدتها خسائر كبيرة، مضيفة "أن العملية العسكرية مستمرة ضد الإرهابيين حتى استئصال الإرهاب من الغوطة الغربية وإنهاء الوجود الإرهابى فيها".

وكان الجيش السورى وجه ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية فى الحجر الأسود أدت الى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالافراد والعتاد".



هجمات الجيش السورى جنوب دمشق



جانب من الضربات



قصف حصون داعش



جانب من قصف حصون داعش



جانب من قصف داعش بدمشق



مناطق سيطرة داعش جنوب دمشق



طائرات الجيش السورى