صور.. اضبط مخالفة.. تصدعات وشقوق بمجمع خدمات شبرا قاص بالسنطة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تشهد قرية شبرا قاص التابعة لمركز السنطة، وتحديدا مجمع الخدمات بالقرية، كارثة حقيقية بسبب حدوث تصدعات وشروخ بالجدران وبروز حديد التسليح بالأسقف إلى جانب عدم أدميه المبنى لتقديم خدمة للمواطنين، وأداء الموظفين لعملهم.

ويعد مجمع خدمات شبراقاص بالسنطة، والذى يضم الضرائب العقاريه والسجل المدنى والشهر العقارى من أكبر المجمعات الخدمية بمركز السنطة بقطاع شبراقاص والذى يخدم قرى قطاع الوحدة المحلية بشبراقاص، والذى يضم قرى شبراقاص وشبرابيل وكفر سالم النحال وميت غزال وكفر الشيخ مفتاح وميت الليت وبلطيم بالإضافة إلى 25 عزبة تتبع للقطاع بحوالى أكثر من 30 ألف نسمة.

واشتكى المواطنون من تردى الحالة العامة للمجمع خاصة أن يخدم قطاع كبير من المواطنين، فضلا عن التصدعات والشروخ الكبيرة بالجدران والأعمدة، إلى جانب تكدس الموظفين بجانب بعضهم البعض فى غرف صغيرة لتقديم الخدمات للمترددين على المجمع.

يقول محمد الجندى أحد اهالى قرية شبراقاص إن مجمع الخدمات يشهد وجود تصدعات وشقوق فى جميع جدرانه، وأصبح يمثل خطرا على حياه الموظفين والمواطنين.

وأضاف أن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية ولكن دون فائدة، مشيرا إلى أن المبنى صادر بشأنه قرار إزالة منذ سنوات، ولكن هذا القرار حتى الآن مازال حبيس الأدراج ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المسئولين لن يتحركوا إلا بعد وقوع كارثة، مطالبا بسرعة تنفيذ قرار إزالة المبنى وإقامة مجمع جديد يليق بتقديم خدمة للمواطنين على مستوى القطاع.

أما على على عبد اللطيف موظف فأكد أن المبنى يشكل خطرا داهما على الموظفين وخاصة فى فصل الشتاء حيث تتساقط المياه من السقف عليهم أثناء تأدية مهام عملهم، فضلا إلى أن المينى متصدع وتملأه الشروخ، دون أى استجابة أو تحرك من جانب المسئولين لإنقاذ الموقف.

من جانبه أكد اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة أن المجمع صادر له قرار إزالة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه إدراج المبنى على الخطة المالية العام القادم، وإزالة المبنى وإنشاء مجمع خدمى جديد ليقدم خدمة تليق بأبناء مركز السنطة.

وأضاف"هجرس" أن المشروع سيتكلف 3ملايين جنيه، وسيتم تخصيص1.5مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع، على أن يستغرق تنفيذه عامين، مشيرا أنه حال وجود فائض فى ميزانية الدولة سيتم توفير 1.5مليون جنيه، لاستكمال المشروع فى عام بدلا من عامين.

وأشار أنه سيتم توفير مبنى بديل لنقل الموظفين العاملين بالمجمع له لحين بناء مبنى جديد حتى يتم تقديم خدمة جيدة لأبناء السنطة