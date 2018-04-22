صور .. إزالة 74 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز دمنهور وكفر الدوار والدلنجات حملات مكثفه لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 55 حالة تعدى بقريتى دسونس ام دينار والمهاجرين التابعين لمركز دمنهور،وازالة 18 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز كفر الدوار تنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وسملات وشدات خشبية وتشوينات.

كما أسفرت الحملات عن ازالة مبني مكون من 4 أدوار على مساحة 880 متر بعزبة أبو حسين التابعة لمدينة الدلنجات.

من جانبها شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء علي الأرضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك لتنفيذ أحكام القانون والحفاظ على هيبة الدولة.