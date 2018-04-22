صور.. أطفال سوريا يهزمون حياة المخيمات القاسية بـ"ابتسامة" و"لعبة"الأحد، 22 أبريل 2018 10:27 ص
يعيش الأطفال السوريين فى ظل ظروف حياتية قاسية داخل المخيمات التى لجئوا لها بعدما أقصوا من منازلهم برفقة أسرهم تحت ضغط وخطر ويلات الحرب والقصف الذى لا يتوقف ممزقًا القطر السورى، وتلك الأجواء الاستثنائية التى تحيط بالأطفال السوريين وغيرهم من أطفال المنطقة فى الدول التى تعانى من الحروب والإرهاب، تحرم هؤلاء الأبرياء من التمتع باللهو والفرح كغيرهم من أطفال العالم.
ورغم أن الظروف القاسية التى يعيش فيها الأطفال السوريين قد تجعلهم عرضة للإصابة بأمراض نفسية أو الانعزال عن ممارسة الحياة بشكل طبيعى، إلا أن أطفال دمشق كسروا تلك القاعدة بعفوية وإرادة قوية وظهروا فى مشاهد تملأها الحيوية والبهجة داخل مخيم للنازحين فى آل بيل، شرق بلدة عزاز التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة فى شمال سوريا.
وارتسمت الابتسامة على وجوه الأطفال داخل مخيم النازحين فى شمال سوريا، والتى كانت سلاحهم لكسر شوكة أثار الحرب على نفوسهم، وكذا لمواجهة الظروف غير الطبيعية للحياة داخل الخيام فى مناطق نائية، وليس هذا فقط، بل مارس الأطفال العديد من الألعاب مثل كرة القدم وقيادة الدراجات وغيرها من الألعاب التى يمارسها الأطفال لتمضية وقتهم، ما يثبت للمتابع أن قسوة الحرب لم تقتل البراءة داخل تلك الوجوه الملائكية.
طفلان سوريان داخل مخيم شمال البلاد
طفلان سوريان يلعبان كرة القدم داخل مخيم للاجئين
مباراة كرة قدم داخل مخيم للاجئين السوريين
مخيم للاجئين السوريين شمال البلاد
ابتسامة طفل سورى رغم ويلات الحرب
طفلتان سوريتان داخل مخيمات اللاجئين شمال البلاد
أطفال سوريا يتحدون ظروف الحرب القاسية باللعب
طفلة سورية تتحدى الظروف القاسية بابتسامتها
أطفال سوريا يتغلبون على حياة المخيمات باللعب
أطفال سوريون يلعبون كرة القدم داخل مخيم للاجئين
طفل سورية تلعب بدراجتها داخل مخيم للاجئين
مباراة كرة قدم وسط خيام اللاجئين فى سوريا
طفل سورى يحتفل باحرازه هدف خلال مباراة كرة قدم
الابتسام لم تغب عن وجه أطفال سوريا
علما سوريا وتركيا فى مخيم للاجئين تحت سيطرة المسلحين
مشهد عام لمخيم للاجئين السوريين فى شمال البلاد
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