video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 أبريل 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. أطفال سوريا يهزمون حياة المخيمات القاسية بـ"ابتسامة" و"لعبة"

الأحد، 22 أبريل 2018 10:27 ص
صور.. أطفال سوريا يهزمون حياة المخيمات القاسية بـ"ابتسامة" و"لعبة" أطفال سوريا يلعبون داخل مخيم للاجئين


كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

يعيش الأطفال السوريين فى ظل ظروف حياتية قاسية داخل المخيمات التى لجئوا لها بعدما أقصوا من منازلهم برفقة أسرهم تحت ضغط وخطر ويلات الحرب والقصف الذى لا يتوقف ممزقًا القطر السورى، وتلك الأجواء الاستثنائية التى تحيط بالأطفال السوريين وغيرهم من أطفال المنطقة فى الدول التى تعانى من الحروب والإرهاب، تحرم هؤلاء الأبرياء من التمتع باللهو والفرح كغيرهم من أطفال العالم.

ورغم أن الظروف القاسية التى يعيش فيها الأطفال السوريين قد تجعلهم عرضة للإصابة بأمراض نفسية أو الانعزال عن ممارسة الحياة بشكل طبيعى، إلا أن أطفال دمشق كسروا تلك القاعدة بعفوية وإرادة قوية وظهروا فى مشاهد تملأها الحيوية والبهجة داخل مخيم للنازحين فى آل بيل، شرق بلدة عزاز التى تسيطر عليها الجماعات المسلحة فى شمال سوريا.

وارتسمت الابتسامة على وجوه الأطفال داخل مخيم النازحين فى شمال سوريا، والتى كانت سلاحهم لكسر شوكة أثار الحرب على نفوسهم، وكذا لمواجهة الظروف غير الطبيعية للحياة داخل الخيام فى مناطق نائية، وليس هذا فقط، بل مارس الأطفال العديد من الألعاب مثل كرة القدم وقيادة الدراجات وغيرها من الألعاب التى يمارسها الأطفال لتمضية وقتهم، ما يثبت للمتابع أن قسوة الحرب لم تقتل البراءة داخل تلك الوجوه الملائكية.

طفلان سوريان داخل مخيم شمال البلاد
طفلان سوريان داخل مخيم شمال البلاد

طفلان سوريان يلعبان كرة القدم داخل مخيم للاجئين
طفلان سوريان يلعبان كرة القدم داخل مخيم للاجئين

مباراة كرة قدم داخل مخيم للاجئين السوريين
مباراة كرة قدم داخل مخيم للاجئين السوريين

مخيم للاجئين السوريين شمال البلاد
مخيم للاجئين السوريين شمال البلاد

ابتسامة طفل سورى رغم ويلات الحرب
ابتسامة طفل سورى رغم ويلات الحرب

طفلتان سوريتان داخل مخيمات اللاجئين شمال البلاد
طفلتان سوريتان داخل مخيمات اللاجئين شمال البلاد

أطفال سوريا يتحدون ظروف الحرب القاسية باللعب
أطفال سوريا يتحدون ظروف الحرب القاسية باللعب

طفلة سورية تتحدى الظروف القاسية بابتسامتها
طفلة سورية تتحدى الظروف القاسية بابتسامتها

أطفال سوريا يتغلبون على حياة المخيمات باللعب
أطفال سوريا يتغلبون على حياة المخيمات باللعب

أطفال سوريون يلعبون كرة القدم داخل مخيم للاجئين
أطفال سوريون يلعبون كرة القدم داخل مخيم للاجئين

طفل سورية تلعب بدراجتها داخل مخيم للاجئين
طفل سورية تلعب بدراجتها داخل مخيم للاجئين

مباراة كرة قدم وسط خيام اللاجئين فى سوريا
مباراة كرة قدم وسط خيام اللاجئين فى سوريا

طفل سورى يحتفل باحرازه هدف خلال مباراة كرة قدم
طفل سورى يحتفل باحرازه هدف خلال مباراة كرة قدم

الابتسام لم تغب عن وجه أطفال سوريا
الابتسام لم تغب عن وجه أطفال سوريا

علما سوريا وتركيا فى مخيم للاجئين تحت سيطرة المسلحين
علما سوريا وتركيا فى مخيم للاجئين تحت سيطرة المسلحين

مشهد عام لمخيم للاجئين السوريين فى شمال البلاد
مشهد عام لمخيم للاجئين السوريين فى شمال البلاد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كارول سماحة: قلبى يبكى على أطفال سوريا ولا قيمة للأعياد عندما أرى هذه المشاهد

صورة "طفل الحقيبة" تجسد مأساة حياة أطفال سوريا وسط الحرب

رسالة إلى الله.. أطفال سوريا يبعثون رسائل لقادة العالم لإنقاذهم من نيران الحرب وجحيم المخيمات.. طفل يعيد لاعب أرسنال السابق من قرار الاعتزال.. ومعرض قصائد للاجئى لبنان.. وطلاب ألمانيا يتعاطفون معهم بـ"الدباديب"

صور.. وقفة بـ" الدباديب" لطلاب بألمانيا تضامنا مع أطفال سوريا

الأمم المتحدة تندد بـ"اللامبالاة" بسبب معاناة أطفال سوريا

أطفال سوريا فى جحيم أردوغان.. 311 ألف مولود بتركيا خلال 7 سنوات دون حقوق

صور.. "بعد 7 سنوات من القتال" أطفال سوريا يعودون إلى تعلم القراءة والكتابة فى المدارس.. الطفل حسين الخلف باكيًا: "الدواعش كرهونا فى حالنا وقتلوا كل أصحابى".. هيئة إنقاذ الطفولة:"7.5 مليون طفل لا يعرف إلا الحرب"

"يونيسيف" تطلق حملة للاستفادة من عملة رقمية مشفرة لمساعدة أطفال سوريا

اليونسيف تجند اللاعبين لتعدين العملات الإلكترونية لصالح أطفال سوريا

اخبار عربية

اطفال سوريا

الحرب فى سوريا

مخيمات اللاجئين

اللاجئين السوريين

اخبار العرب

اخبار سوريا




لا تفوتك
وزارة الداخلية تحاصر حائزى السلاح والمخدرات فى محافظتى قنا وسوهاج

وزارة الداخلية تحاصر حائزى السلاح والمخدرات فى محافظتى قنا وسوهاج

صور.. اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين فى نيكاراجوا تتحول لحرب شوارع مع الشرطة

صور.. اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين فى نيكاراجوا تتحول لحرب شوارع مع الشرطة

5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟

5 تساؤلات تنتظر الحسم بالزمالك.. من المدير الفنى الجديد؟.. من سيرحل فى الصيف؟.. ما هى الصفقات المنتظرة؟.. هل يحقق الأبيض لقب كأس مصر؟.. ومتى ينتهى دور اللجنة المالية؟

مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط

مراوغة نووية من كوريا الشمالية.. كيم يتعهد بالتخلى عن التجارب النووية بعد 12 عاما من "الكر والفر".. خبراء: القرار بلا معنى بعد وصول بيونج يانج لقمة تكنولوجيا التسليح.. والتوقف عن التجارب لا يعنى وقف النشاط

فاروق حكمًا للأهلى وبتروجت.. وطارق مجدى يدير مباراة الزمالك والأسيوطى

فاروق حكمًا للأهلى وبتروجت.. وطارق مجدى يدير مباراة الزمالك والأسيوطى

وصفات طبيعية بالموز والأفوكادو والزيوت لتقليل هيشان الشعر

وصفات طبيعية بالموز والأفوكادو والزيوت لتقليل هيشان الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة