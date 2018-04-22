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صحيفة إماراتية: تصريحات سفير روسيا السابق بقطر تؤكد دعم الدوحة للإرهاب

الأحد، 22 أبريل 2018 10:24 ص
صحيفة إماراتية: تصريحات سفير روسيا السابق بقطر تؤكد دعم الدوحة للإرهاب فلاديمير تيتورينكو السفير الروسى السابق فى قطر


أبوظبى(أ ش أ)
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قالت صحيفة "البيان" الإماراتية " إن شهادة السفير الروسى السابق فى الدوحة فلاديمير تيتورينكو لم تأت بجديد، ولكنها أكدت كل ما قيل ويقال حول "تنظيم الحمدين" وأعطت الدليل على أن من يحتضن "الإخوان" كمن يضع الأفعى فى حضنه، لابد من أن تلدغه وتبث سمومها فى جسده".

وأضافت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "مصير الحمدين الأسود" - "أن طبيعة العلاقة بين "تنظيم الحمدين" وجماعة "الإخوان" كما ظهرت فى شهادة الدبلوماسى الروسى توضح بما لا يقبل الشك أن قطر بأجهزة الحكم والدولة فيها وبسياستها ودبلوماسيتها أصبحت أدوات شر وألعوبة بيد شرذمة "الإخوان" الشيطانية، ما يؤكد صحة الموقف الحازم للدول الأربع العربية الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)".

واستطردت الصحيفة " أن ما يستحق التأمل مليا فى شهادة الدبلوماسى الروسى هى أوهام حكام قطر التى جعلتهم يتصورون أن العالم يسير وفق إرادتهم وأهوائهم الخاصة من دون أن يفطنوا إلى أن "الأفعى الإخوانية" التى فى حضنهم تستعد للدغهم ما أن تتفرغ لهم".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، قائلة " أن هذه الشهادة تعكس افتقار حكام الدوحة - الذين يسترشدون بالقرضاوى رأس "الأفعى الإخوانية" - لأى وازع دينى أو أخلاقى، بينما هم يستثمرون فى إراقة دماء أشقائهم العرب ويضخون الأموال لتسريع دمار وخراب بلدانهم الشقيقة".

وكان السفير الروسى السابق لدى قطر قد كشف - فى لقاء مع قناة "روسيا اليوم" أمس الأول الجمعة - عن جوانب خفية فى علاقة النظام القطرى بجماعة الإخوان، مؤكّدا أن الأخيرة كانت تتمتّع بنفوذ كبير فى الدوحة، وأن القرضاوى - رئيس ما يعرف بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين - لم يكن فقط من صنّاع السياسة الإعلامية فيما يتّصل بالأحداث السورية لقناة الجزيرة - أحد أسلحة جماعة الإخوان - بل كان فى مرتبة موجّه الأوامر للقصر الأميرى القطرى.

 


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